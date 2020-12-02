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الأرصاد تتوقع: أمطار رعدية وضباب ورياح نشطة على 8 مناطق غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الخميس في المملكة 18/ 4/ 1442 الموافق 3/ 12/ 2020، أمطارًا رعدية وضبابًا ورياحًا نشطة بعدة مناطق.
وقالت الأرصاد: إن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، تشمل السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.
كما يتوقع استمرارية هطول الأمطار على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
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