شكرا لقرائتكم خبر الدفاع المدني يحذر من هطول أمطار رعدية على 9 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نبهت المديرية العامة للدفاع المدني من استمرار هطول الأمطار الرعدية على 9 مناطق ابتداء من الجمعة حتى الأحد المقبل، وذلك بناء على ما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وستكون أمطارا متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء من هذه المناطق إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة (المدينة المنورة) بأمطار متوسطة ورياح نشطة، وأيضا تتأثر منطقة (الجوف) بأمطار خفيفة إلى متوسطة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على سلامتهم.

هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت محافظات البرك ورجال ألمع وتنومة والنماص ومحايل وبارق وبلقرن.

كما شملت الأمطار مراكز الحريضة والقحمة والسودة والبشاير وشفا بلقرن وباشوت وبني عمر وثلوث المنظر وتهامة بللحمر وبللسمر، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

الأمطار تشمل مناطق:

الرياض

مكة المكرمة

الباحة

عسير

جازان

حائل

القصيم

الحدود الشمالية

الشرقية