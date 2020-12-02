ملامح وطن.. مبادرة للحد من التلوث البصري

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ويشارك في المبادرة مجموعة من الفنانين والفنانات والخطاطين السعوديين في تجربة مميزة لتحقيق رؤية المملكة 2030 في تحسين المشهد الحضري، وتزيين المدن بالفنون البصرية، وتعزيز البعد الإنساني، وخلق بيئة ملائمة للسكان ولمرتادي الأماكن العامة، وتكوين علاقة مريحة بين الإنسان والمدينة.وتتضمن المبادرة ألعابا جدارية تفاعلية غير تقليدية، تهدف مساعدة الأطفال لتنمية مهاراتهم الذهنية، والدمج مع الأطفال ذوي الإعاقة، وتنويع الأنشطة للأطفال والعائلات، والذي جرى تصميمها على شكل سلسلة متصلة على جدار، تحمل كل قطعة لعبة منفصلة، حيث تم تركيبها في حديقة بحي المنتزه بشرق الدمام، وأخرى بحي العزيزية شمال الدمام.
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