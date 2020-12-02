شكرا لقرائتكم خبر ملامح وطن.. مبادرة للحد من التلوث البصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مسعى إلى تزيين مدن المنطقة الشرقية، والحد من التلوث البصري، وتنفيذ العديد من الرسومات الفنية الجدارية في مختلف الحدائق والمتنزهات العامة، والتي تأتي ضمن أنسنة المدن وبرنامج جودة الحياة، أطلقت أمانة المنطقة الشرقية مبادرة فنية تشكيلية بعنوان (ملامح وطن)، بالتعاون مع عدد من الفنانين التشكيليين والخطاطين السعوديين، والتي بدأت بحديقة حي طيبة بغرب الدمام؛ وذلك بتشكيل لوحات جدارية تجمع فن الخط العربي.

ويشارك في المبادرة مجموعة من الفنانين والفنانات والخطاطين السعوديين في تجربة مميزة لتحقيق رؤية المملكة 2030 في تحسين المشهد الحضري، وتزيين المدن بالفنون البصرية، وتعزيز البعد الإنساني، وخلق بيئة ملائمة للسكان ولمرتادي الأماكن العامة، وتكوين علاقة مريحة بين الإنسان والمدينة.

وتتضمن المبادرة ألعابا جدارية تفاعلية غير تقليدية، تهدف مساعدة الأطفال لتنمية مهاراتهم الذهنية، والدمج مع الأطفال ذوي الإعاقة، وتنويع الأنشطة للأطفال والعائلات، والذي جرى تصميمها على شكل سلسلة متصلة على جدار، تحمل كل قطعة لعبة منفصلة، حيث تم تركيبها في حديقة بحي المنتزه بشرق الدمام، وأخرى بحي العزيزية شمال الدمام.