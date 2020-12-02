تدشين برنامج «جامعة بلا أسوار» لخدمة المجتمع

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ويستهدف البرنامج كافة شرائحه، والتركيز على العمل التطوعي واعتماده كقيمة أساسية للجامعة، لرفع نسبة المشاركة بين منسوبيها وطلابها في الأعمال التطوعية، بتقديم الاستشارات المجتمعية الداعمة للقدرات التنافسية لمؤسسات وقطاعات المجتمع.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت جامعة جدة برنامج (جامعة بلا أسوار) الهادف لتحقيق رؤية الجامعة حول الشراكة المجتمعية بنقل المعرفة العلمية والأكاديمية من الجامعة إلى المجتمع، عبر إقامة الشراكات الاستراتيجية النوعية وتعزيز ثقافة التدريب المجتمعي المستمر من خلال تفعيل قنوات التدريب النوعي.ويستهدف البرنامج كافة شرائحه، والتركيز على العمل التطوعي واعتماده كقيمة أساسية للجامعة، لرفع نسبة المشاركة بين منسوبيها وطلابها في الأعمال التطوعية، بتقديم الاستشارات المجتمعية الداعمة للقدرات التنافسية لمؤسسات وقطاعات المجتمع.

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