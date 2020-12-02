الهلال الأحمر بالطائف يباشر 4198 بلاغا في نوفمبر

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر بالطائف شادي الثبيتي أنه تنوعت هذه البلاغات بين حالات مرضية ومصابي حوادث، حيث بلغت عدد بلاغات الحوادث 1146 بلاغا تعاملت معها الفرق الإسعافية من خلال 24 مركزا إسعافيا بداخل الطائف والمراكز التابعة والمحافظات المجاورة عبر كوادر إسعافية مؤهلة وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات، فيما كان عدد بلاغات الحالات المرضية البسيطة 1249 بلاغا.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف خلال نوفمبر الماضي 4198 بلاغا.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر بالطائف شادي الثبيتي أنه تنوعت هذه البلاغات بين حالات مرضية ومصابي حوادث، حيث بلغت عدد بلاغات الحوادث 1146 بلاغا تعاملت معها الفرق الإسعافية من خلال 24 مركزا إسعافيا بداخل الطائف والمراكز التابعة والمحافظات المجاورة عبر كوادر إسعافية مؤهلة وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات، فيما كان عدد بلاغات الحالات المرضية البسيطة 1249 بلاغا.

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