تعريف بمضاعفات السكري الحادة في جامعة الأميرة نورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن المرحلة الثانية لبرنامجها التوعوي بالسكري الذي يستمر حتى نهاية فبراير المقبل، حيث يركز البرنامج في مرحلته الثانية التي ستنفذ خلال ديسمبر الحالي على التعريف بالمضاعفات الحادة والمزمنة المصاحبة لمرض السكري، وكذلك تأثير داء السكري على الكلى وشبكية العين والأعصاب، كما يسلط الضوء على المضاعفات الصحية الأخرى للمصابين بداء السكري، من خلال استكمال تفعيل الحملة الالكترونية تحت عنوان (الوقاية قرارك)، والتي تتضمن نشر رسائل توعوية عبر منصات الجامعة الرقمية.

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