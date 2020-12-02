، "الجبير": سياسات السعودية أثمرت تفوقًا في مؤشرات الأمن الدولية ،

محمد بن مسعود - الدمام - استعرض مع "مينغل" دور المملكة في استقرار أسواق الطاقة

أكد وزير الدولة السعودية للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم، أن سياسات السعودية أثمرت تفوقًا مشهودًا في مؤشرات الأمن الدولية.

إلى ذلك، قال "الجبير" في تغريدة على "تويتر": "سياسات المملكة التي تضع في الأولويات صون الأمن وتعزيزه بمفهومه الشامل، والجهود الكبيرة التي تبذلها جميع الجهات ذات العلاقة، أثمرت تفوقًا مشهودًا في مؤشرات الأمن الدولية".

وأضاف: "يزيدنا هذا التقدم فخرًا واعتزازًا بقيادتنا ووطننا وبالساهرين على أمننا من جميع القطاعات".

وفي سياق آخر، استقبل وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي، جوزيف ماك مينغل، حيث استعرض الجانبان دور السعودية وحرصها على أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية وتعزيز استقرار الاقتصاد الدولي.

