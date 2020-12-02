، لأول مرة بالسعودية.. "الأكاديمية الرقمية" تطلق معسكر "همة لإدارة المنتجات" ،

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أطلقت الأكاديمية السعودية الرقمية اليوم الأربعاء "معسكر همة لإدارة المنتجات الرقمية"، الذي يُعد الأول من نوعه في السعودية، ويهدف إلى تأهيل حديثي التخرُّج والباحثين عن عمل.. وقد تم إعداده وفق التوجهات الحديثة والمبتكرة في مجالات التعليم والتدريب في مجالات التقنيات الناشئة والحديثة والمتقدمة، وربطها بمهن "وظائف"، ومهارات المستقبل؛ وذلك لإعداد جيل وقيادة شابة، تواكب مستجدات العصر ومتطلباته وسوق العمل، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030، ويحقق الشمولية والجودة والمرونة تعزيزًا لريادة السعودية إقليميًّا وتنافسيتها دوليًّا.
وتفصيلاً، يستهدف المعسكر بناء وتأهيل المواهب الشابة في مجال إدارة المنتجات الرقمية؛ إذ يتيح للملتحقين به، في رحلة تعليمية تستمر 14 أسبوعًا، التعرُّف على مشكلات المستخدمين، وفرص المنتج باستخدام البيانات وتطوير المنتجات، إضافة إلى تحديد اتجاه المنتج بناء على الاختبار والبيانات، والوقوف على رؤية واستراتيجية وخارطة طريق المنتج، علاوة على معرفة أولويات متطلبات السوق والعملاء، وغيرها الكثير من المهارات التقنية والمنهجيات في هذا المجال.
ويمثِّل المعسكر فرصة ثمينة للشباب السعودي من ذوي التخصصات التقنية أو المعلوماتية لإثبات كفاءاتهم، وتطوير وتحسين قدراتهم في مجال إدارة المنتجات الرقمية؛ إذ سيتمكن كل متدرب بعد انتهاء المعسكر من تحديد مشكلات المستخدم وإمكانيات المنتج باستخدام البيانات، وتقديم مهام ومعلومات لفِرق التطوير لإنتاج برامج فعّالة في السوق، إضافة إلى الحد من مخاطر المنتجات من خلال تحديد اتجاهها بالبيانات والتجربة، وصولاً إلى إسهام ذلك كله في إلحاقهم بالعديد من الوظائف في سوق العمل، مثل مدير منتج، وأخصائي منتجات رقمية، ومحلل منتجات رقمية.
يُذكر أن التسجيل للمعسكر ما زال مستمرًّا من خلال الموقع الإلكتروني «sda.edu.sa/ar/program/SW_PM»، بينما سيجري اختيار المشاركين بعد اجتيازهم متطلبات القبول الموضوعة.
وتُعد الأكاديمية السعودية الرقمية إحدى مبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتسعى ضمن توجهاتها الاستراتيجية لتحقيق رؤية السعودية 2030 عبر تنمية المهارات الرقمية للعقول الوطنية، وصقل خبراتهم ومهاراتهم بالأنشطة الإثرائية والعلمية، ومن ضمنها هذه السلسلة من المعسكرات التي أعلنتها مؤخرًا.
02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442 10:54 PM
يستهدف تأهيل المواهب الشابة بالمجال في رحلة تعليمية تستمر 14 أسبوعًالأول مرة بالسعودية.. "الأكاديمية الرقمية" تطلق معسكر "همة لإدارة المنتجات"
أطلقت الأكاديمية السعودية الرقمية اليوم الأربعاء "معسكر همة لإدارة المنتجات الرقمية"، الذي يُعد الأول من نوعه في السعودية، ويهدف إلى تأهيل حديثي التخرُّج والباحثين عن عمل.. وقد تم إعداده وفق التوجهات الحديثة والمبتكرة في مجالات التعليم والتدريب في مجالات التقنيات الناشئة والحديثة والمتقدمة، وربطها بمهن "وظائف"، ومهارات المستقبل؛ وذلك لإعداد جيل وقيادة شابة، تواكب مستجدات العصر ومتطلباته وسوق العمل، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030، ويحقق الشمولية والجودة والمرونة تعزيزًا لريادة السعودية إقليميًّا وتنافسيتها دوليًّا.
وتفصيلاً، يستهدف المعسكر بناء وتأهيل المواهب الشابة في مجال إدارة المنتجات الرقمية؛ إذ يتيح للملتحقين به، في رحلة تعليمية تستمر 14 أسبوعًا، التعرُّف على مشكلات المستخدمين، وفرص المنتج باستخدام البيانات وتطوير المنتجات، إضافة إلى تحديد اتجاه المنتج بناء على الاختبار والبيانات، والوقوف على رؤية واستراتيجية وخارطة طريق المنتج، علاوة على معرفة أولويات متطلبات السوق والعملاء، وغيرها الكثير من المهارات التقنية والمنهجيات في هذا المجال.
ويمثِّل المعسكر فرصة ثمينة للشباب السعودي من ذوي التخصصات التقنية أو المعلوماتية لإثبات كفاءاتهم، وتطوير وتحسين قدراتهم في مجال إدارة المنتجات الرقمية؛ إذ سيتمكن كل متدرب بعد انتهاء المعسكر من تحديد مشكلات المستخدم وإمكانيات المنتج باستخدام البيانات، وتقديم مهام ومعلومات لفِرق التطوير لإنتاج برامج فعّالة في السوق، إضافة إلى الحد من مخاطر المنتجات من خلال تحديد اتجاهها بالبيانات والتجربة، وصولاً إلى إسهام ذلك كله في إلحاقهم بالعديد من الوظائف في سوق العمل، مثل مدير منتج، وأخصائي منتجات رقمية، ومحلل منتجات رقمية.
يُذكر أن التسجيل للمعسكر ما زال مستمرًّا من خلال الموقع الإلكتروني «sda.edu.sa/ar/program/SW_PM»، بينما سيجري اختيار المشاركين بعد اجتيازهم متطلبات القبول الموضوعة.
وتُعد الأكاديمية السعودية الرقمية إحدى مبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتسعى ضمن توجهاتها الاستراتيجية لتحقيق رؤية السعودية 2030 عبر تنمية المهارات الرقمية للعقول الوطنية، وصقل خبراتهم ومهاراتهم بالأنشطة الإثرائية والعلمية، ومن ضمنها هذه السلسلة من المعسكرات التي أعلنتها مؤخرًا.
، لأول مرة بالسعودية.. "الأكاديمية الرقمية" تطلق معسكر "همة لإدارة المنتجات" ،
المصدر : الخليج 365
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