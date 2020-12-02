شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " الخثلان " يوضح حكم الاستغفار بعد الصلاة 100 مرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أوضح الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم الاستغفار بعد الصلاة 100 مرة.
وقال " الخثلان " خلال حواره في برنامج " يستفتونك " المذاع عبر قناة الرسالة:" قصد أن الاستغفار سنة بهذا العدد، هذا لا أصل له قد يدخل في البدع الإضافية ".
وأضاف " الخثلان ":" إذا قصد الاستغفار عموما بعد الصلاة بغير تحديد بعدد معين من باب الترتيب وليس من باب التعبد بهذا العدد هذا لا بأس به ".
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