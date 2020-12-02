شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " الفوزان " يحذر من خيانة وغش ولي الأمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

دعا عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، للحذر من الخيانة والغش والغلول فيما ائتمنك عليه ولي الأمر.

وأضاف " الفوزان " في مقطع فيديو، أنه لو تولى شخص عملًا أو وظيفة أو غير ذلك، فمن النصيحة لولي الأمر أن يتم الحفاظ على هذا الشيء.

وشدد " الفوزان ":" يجب ألا يتم خيانته أو قبول الرشوة المدفوعة مقابل المسامحة في أصل الحقوق، مشددًا على أن هذا من الغش لولي أمر المسلمين ".