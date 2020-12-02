شكرا لمتابعة خبر عن مبالغ دعم التوظيف والتدريب تتجاوز لأول مرة إعانة برنامج حافز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، تركي الجعويني، أن إجمالي مبالغ دعم التوظيف والتدريب في شهر نوفمبر تجاوز لأول مرة مبالغ الصرف على برنامج إعانة حافز.

وقال الجعويني: “انطلاقًا من إستراتيجية هدف نحو تمكين أبناء الوطن من الفرص الوظيفية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.. فقد تجاوز ولأول مرة إجمالي مبالغ دعم التوظيف والتدريب في شهر نوفمبر؛ مبالغ الصرف على برنامج إعانة حافز، وذلك منذ إطلاق البرنامج في 2011”.

وأشار تركي الجعويني إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية سيستمر في تطوير وتحسين البرامج.