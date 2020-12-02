شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..نصائح مهمة قبل شراء الدفايات الكهربائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، نصائح مهمة قبل شراء الدفايات الكهربائية أو عند استخدامها.
وقالت الهيئة، من خلال مقطع فيديو توعوي، أنه عند شراء أو استخدام الدفايات الكهربائي، يجب التأكد أن الشبك لا يسمح بوصول إصبع الطفل إلى داخل المدفئة.
وشددت على ضرورة التأكد أن الكابل الكهربائي للمدفئة ثلاثي ويتصل مباشرة بالكهرباء، مضيفة " لا تقم بقطع الفيش في حال لم يكن ثلاثيًّا أو استبداله وهذا شيء مخالف وخطير ولا ينصح به ".
وتابعت : لا تستبدل السلك من الداخل بسلك آخر بغرض تطويله، ولا تحضر فنيًّا لتغيير السلك؛ حتى لا تخسر الضمان.
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