ردًّا على أحد المواطنين
كشف المرور السعودي، اليوم الأربعاء، خطوات الحصول على رخصة قيادةٍ بدل فاقدٍ، حال فقدانها.
وأكد المرور السعودي –في رده على استفسار أحد المواطنين عبر «تويتر»– أنه في حال فقدان رخصة القيادة، يجب «الإبلاغ والإقرار عن كيفية الفقدان، وسداد الرسوم والمخالفات، ثم مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة والتقدم بالطلب».
من جهةٍ أخرى، أشار المرور السعودي إلى أن «عدم تجديد الرخصة في وقتها، وبعد انتهاء مهلة الـ٦٠ يومًا، يُفرَض عليك غرامةٌ ماليةٌ قدرُها ١٠٠ ريالٍ عن كل سنة تطويف».
اقرأ أيضًا:
«المرور» يكشف حقيقة تقديم خدمات عن طريق وسطاء
كانت هذه تفاصيل خبر «المرور»: 4 إجراءات لاستخراج بدل فاقد للرخصة.. وغرامة حال عدم تجديدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.