«المرور»: 4 إجراءات لاستخراج بدل فاقد للرخصة.. وغرامة حال عدم تجديدها

كشف المرور السعودي، اليوم الأربعاء، خطوات الحصول على رخصة قيادةٍ بدل فاقدٍ، حال فقدانها.

وأكد المرور السعودي –في رده على استفسار أحد المواطنين عبر «تويتر»– أنه في حال فقدان رخصة القيادة، يجب «الإبلاغ والإقرار عن كيفية الفقدان، وسداد الرسوم والمخالفات، ثم مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة والتقدم بالطلب».

من جهةٍ أخرى، أشار المرور السعودي إلى أن «عدم تجديد الرخصة في وقتها، وبعد انتهاء مهلة الـ٦٠ يومًا، يُفرَض عليك غرامةٌ ماليةٌ قدرُها ١٠٠ ريالٍ عن كل سنة تطويف».

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