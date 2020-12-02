الجبير: سياسات السعودية أثمرت تفوقًا بمؤشرات الأمن الدولية

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، أن سياسات المملكة أثمرت تفوقًا مشهودًا في مؤشرات الأمن الدولية.

وقال الجبير، في تغريدةٍ على تويتر، مساء اليوم الأربعاء: «سياسات المملكة التي تضع في الأولويات صون الأمن وتعزيزه بمفهومه الشامل، والجهود الكبيرة التي تبذلها جميع الجهات ذات العلاقة؛ أثمرت تفوقًا مشهودًا في مؤشرات الأمن الدولية».

وأضاف «يزيدنا هذا التقدم فخرًا واعتزازًا بقيادتنا ووطننا وبالساهرين على أمننا من جميع القطاعات».

وكانت مؤشراتٌ دوليةٌ معنيةٌ بالأمن، أظهرت تقدُّم المملكة العربية السعودية وتصدُّرها دول مجموعة العشرين، متفوقةً في الترتيب على الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي؛ وذلك من حيث 5 مؤشراتٍ أمنيةٍ صادرةٍ عن تقرير التنافسية العالمي 2019، وتقرير التنمية المستدامة 2020.

وجاءت المملكة في المرتبة الأولى من بين دول مجموعة العشرين، متقدمةً على الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، من حيث مؤشر شعور السكان بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلًا لعام 2020، متفوقةً بذلك على الصين وكندا من بين دول مجموعة العشرين، وعلى الصين والولايات المتحدة الأمريكية من بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

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