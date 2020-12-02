شؤون الحرمين: تحويل كتب المسجد الحرام إلى «إلكترونية»

تسعى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً بإدارة شؤون الكتب التابعة للإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب؛ إلى تحويل الكتب العلمية والدعوية إلى الصيغة الإلكترونية.

وأوضح مدير إدارة شؤون الكتب نبيل شريفي، في بيانٍ، أنه في ظل التحوُّل الرقمي وخطة الرئاسة (2024)؛ تسعى الإدارة إلى نشر الكتب العلمية والدعوية إلى أكبر عددٍ من المسلمين في جميع أنحاء العالم، ليسهل على القارئ الوصول إلى المعلومة عبر تلك الكتب.

وقال شريفي: «إن الإدارة تضمُّ بين جنباتها أكثر من مائة كتابٍ، وتضم جميع ما يُلقَى في الحرمين الشريفين من دروسٍ وخطبٍ، ومن مهامها وأهدافها نشر رسالة الحرمين العلمية والدعوية للعالمين، وإعداد الحقائب العلمية والدعوية لطلبة العلم والزوار، وتأمين الكتب العلمية والدعوية للمستفيدين».

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