المملكة تقدم مليون دولار دعمًا لـ«مفوضية اللاجئين»

قدَّمت المملكة العربية السعودية تبرعًا بمبلغ مليون دولارٍ لصالح ميزانية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وأكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل –في كلمةٍ أمام المؤتمر السنوي للمفوضية اليوم– دعم المملكة المتواصل والمستمر لأعمال وبرامج المفوضية للأعوام القادمة.

وأوضح أن المملكة قدَّمت مبادراتٍ دوليةً كثيرةً، من منطلق موقعها الحالي كرئيسةٍ لمجموعة العشرين؛ للحد من المشكلات العالمية التي قد تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وتفاقم المسائل الإنسانية، ومنها مبادرة المملكة التي طرحتها على المجموعة، وأفضت إلى التزاماتٍ بأكثر من 21 مليار دولارٍ أمريكيٍّ لدعم الجهود؛ لضمان وصول لقاح فيروس كورونا إلى جميع أنحاء العالم بصورةٍ عادلةٍ.

وأبان «الواصل» أنه أثناء قمة العشرين، قادت المملكة الجهود للوصول إلى اتفاقٍ لتمديد مبادرة تعليق المدفوعات لخدمة الدين لمدة 6 أشهرٍ أخرى، وسيستفيد منها عددٌ كبيرٌ من الدول المنخفضة الدخل بمواجهة التحديات الاقتصادية والإنمائية، وتجنُّب الكوارث الإنسانية، مشيرًا إلى دور المملكة في الإسهام في مواجهة التحديات التي تواجه البيئة العالمية والمناخ، ومنها إطلاق البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري الكربوني.

وأكَّد «الواصل» إسهام المملكة في الجهود الدولية لمساعدة اللاجئين، من خلال استقبال ما يزيد عن مليونٍ منهم، وتتيح لهم فرص التعليم والعلاج مجانًا، كما وضعت الكثير من التدابير والإجراءات التي تسهم في دمجهم في المجتمع، وتضمن لهم كرامة العيش، موضحًا أن هذا العام مليءٌ بالتحديات من جرَّاء انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبَّب في الكثير من المصاعب الإنسانية والاقتصادية.

وأبدى «الواصل» ثقته بأن المفوضية ستتمكَّن من تحديد مكامن الخطر والتحديات التي تهدد الأمن والاستقرار، وأنها على قدرةٍ تامةٍ على وضع الخطط والسياسات المناسبة لمواجهتها، داعيًا إلى تضافر الجهود الدولية، وتقاسم الأعباء للتصدي لأزمة اللاجئين، ومعالجة الأسباب الجذرية التي أدَّت إلى تفاقمها من الحروب والمجاعة والفقر والتغير المناخي.

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