السعودية اليوم / مجلس شباب حائل يبادر بالتعاون مع القطاع الخاص بتوظيف فائزين في تحدي نيوم



حائل 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واس

بادر مجلس شباب منطقة حائل بالتعاون مع إحدى شركات المقاولات بالتوظيف المباشر لاثنين من شباب المنطقة خريجي جامعة حائل من الفائزين بـ "تحدي نيوم", الذي نظمته الهيئة

ونوه أمين مجلس شباب منطقة حائل الدكتور جمال الرويضي بدعم القيادة الحكيمة وتمكينها الشباب وحثهم على التفوق في مختلف المجالات, معرباً عن شكره لسمو أمير منطقة حائل ‏رئيس مجلس شباب المنطقة، وسمو نائبه ‏نائب رئيس مجلس شباب المنطقة، على دعمهم شباب المنطقة والقطاع الخاص, مؤكداً أن هذه المبادرة ستكون -بعون الله- حافزاً للشباب نحو التميز في جميع مجالاته, مثنياً على أهمية دور رجال الأعمال لاستقطاب المميزين.

يذكر أن فريق طلاب جامعة حائل قد حصد المركز الثالث في مسار الطاقة بمسابقة "تحدي نيوم" التي نظمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" أحد مسارات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى إيجاد حلول رائدة ومبتكرة لمواجهة التحديات المستقبلية في مدينة "نيوم" من خلال ابتكارات طلاب وطالبات الجامعات السعودية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

// انتهى //

21:27ت م

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حائل 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسبادر مجلس شباب منطقة حائل بالتعاون مع إحدى شركات المقاولات بالتوظيف المباشر لاثنين من شباب المنطقة خريجي جامعة حائل من الفائزين بـ "تحدي نيوم", الذي نظمته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".ونوه أمين مجلس شباب منطقة حائل الدكتور جمال الرويضي بدعم القيادة الحكيمة وتمكينها الشباب وحثهم على التفوق في مختلف المجالات, معرباً عن شكره لسمو أمير منطقة حائل ‏رئيس مجلس شباب المنطقة، وسمو نائبه ‏نائب رئيس مجلس شباب المنطقة، على دعمهم شباب المنطقة والقطاع الخاص, مؤكداً أن هذه المبادرة ستكون -بعون الله- حافزاً للشباب نحو التميز في جميع مجالاته, مثنياً على أهمية دور رجال الأعمال لاستقطاب المميزين.يذكر أن فريق طلاب جامعة حائل قد حصد المركز الثالث في مسار الطاقة بمسابقة "تحدي نيوم" التي نظمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" أحد مسارات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى إيجاد حلول رائدة ومبتكرة لمواجهة التحديات المستقبلية في مدينة "نيوم" من خلال ابتكارات طلاب وطالبات الجامعات السعودية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.// انتهى //21:27ت م0198

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