

الرباط 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 2 ديسمبر 2020 م واس

سجلت المغرب 4346 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجلت 70 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 5985، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 314237.

// انتهى //

20:55ت م

0182



الرباط 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 2 ديسمبر 2020 م واسسجلت المغرب 4346 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 364190.وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجلت 70 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 5985، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 314237.// انتهى //20:55ت م0182

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المغرب تسجل 4346 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.