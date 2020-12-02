السعودية اليوم / الجزائر تسجل 932 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 17 ربيع الاخر 1442 هـ الموافق 2 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الجزائر 932 إصابة جديدة بفيروس

وأشار الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس في الجزائر جمال فورار اليوم، إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بالجائحة إلى 85084 حالةً.

وأضاف فورار أنه سُجِلت 17 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2464 وفاة.

وتماثل للشفاء 585 مصاباً من الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات التشافي إلى 54990 حالةً.

// انتهى //

20:36ت م

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الجزائر 17 ربيع الاخر 1442 هـ الموافق 2 ديسمبر 2020 م واسسجلت الجزائر 932 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأشار الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس في الجزائر جمال فورار اليوم، إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بالجائحة إلى 85084 حالةً.وأضاف فورار أنه سُجِلت 17 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2464 وفاة.وتماثل للشفاء 585 مصاباً من الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات التشافي إلى 54990 حالةً.// انتهى //20:36ت م0173

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