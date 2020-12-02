2020-12-02

وزارة الخارجية تهنئ الإمارات باليوم الوطني.. معًا أبدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

هنأت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، دولة الإمارات قيادة وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي.

وقالت الخارجية في تغريدة عبر “تويتر”: “أشقاءنا في دولة الإمارات العربية المتحدة “معًا أبدًا”، ودامت دولة الإمارات في نماء وازدهار، حفظ الله الإمارات وأهلها الكرام”.

يذكر أن الإمارات تحتفل هذه الأيام بذكرى اليوم الوطني الإماراتي الـ49، والذي يوافق 2 ديسمبر من كل عام.

وتحتفل كافة قطاعات الدولة في الإمارات، في ذكرى اتحاد دولة الإمارات الذي تحقّق عام 1971، وتعد هذه المناسبة واحدة من أهم الفعاليات التي تُقام سنويًّا في دبي، حيث تحرص الفنادق والمطاعم على التنافس من أجل توفير مجموعة واسعة من العروض والفعاليات الجديدة خلال إجازة اليوم الوطني للإمارات، إذ تملأ البهجة أركان إمارة دبي في الفترة ما بين 29 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر، لتتسابق المطاعم والمقاهي في عرض أفضل الخدمات وتقديم الخصومات، وكذلك إحياء بعض الفعاليات التي تتماشى مع هذه المناسبة.