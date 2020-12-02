شكرا لقرائتكم بالأسماء.. أمانة الجوف تدعو مستفيدي أراضي المنح لحضور القرعة العلنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-02 بالأسماء.. أمانة الجوف تدعو مستفيدي أراضي المنح لحضور القرعة العلنية متابعات الخليج 365 - الجوف دعت أمانة منطقة الجوف المواطنين المستفيدين من أوامر منح الأراضي السكنية من المقام السامي، لحضور القرعة العلنية. وأوضحت الأمانة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن القرعة ستقام يوم الاثنين الموافق 22/ 4/ 1442هـ بمقر أمانة منطقة الجوف الساعة 11 صباحًا. ونشرت أمانة منطقة الجوف قائمة تضم المواطنين ممن صدرت لهم أوامر منح الأراضي السكنية في المنطقة.



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