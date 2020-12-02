تغيير 4000 قطعة رخام بالمسجد الحرام خلال تعليق العمرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غيرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للمشاريع خلال فترة تعليق العمرة والصلاة في المسجد الحرام بسبب جائحة كورونا 4000 قطعة رخام في توسعة الملك فهد والمسعى، وتجهيز مصلى الإمام وإصدار 437 رخصة عمل.

كما جرى تقسيم التوسعة والمسعى أثناء أعمال التركيب إلى 18 نطاقا، وبلغ النطاق الأول في توسعة الملك فهد 160 قطعة، والثاني 458 قطعة، والثالث 537 قطعة، والرابع 409 قطع، والخامس 410 قطع، والسادس 571 قطعة، والسابع 415 قطعة، والثامن 307 قطع، والتاسع 35 قطعة.

فيما جرى تركيب 41 قطعة في النطاق الأول للمسعى، والنطاق الثاني 63 قطعة، والثالث 104 قطع، والرابع 93 قطعة، والخامس 62 قطعة، والسادس 74 قطعة، والسابع 83 قطعة، والثامن 89 قطعة، والتاسع 91 قطعة.

وتمت أعمال التركيب عبر إزالة الرخام القديم مع الحفاظ عليه، وتنظيف مساحة العمل، وقد روعي أثناء خلط المواد عدم إضافة التربة العادية لضمان عدم اصفراره مستقبلا، وتركيب فاصل التمدد من السيليكون لحماية الرخام من اختلاف النسب، كذلك تم التأكد من اتجاهه للقبلة ليستدل به المصلون.

كذلك نقل مصلى الإمام إلى الدور الأرضي، والاستفادة من فترة إيقاف العمرة والعمل في تجهيز مصلى الإمام والذي قسم إلى أجزاء، وخلال 18 يوما جهز المصلى، وتم تركيب 248م2 من الجبس بورد، مع إنهاء أعمال الدهان، ويحتوي المصلى على 38 سماعة، و7 نجفات، و7 وحدات دولابية للتكييف، و140 وحدة إنارة، و27 مخرج تكييف سطحي.

قطع الرخام المركبة خلال تعليق الصلاة والعمرة