بالفيديو..حكم من مات وترك مالًا ولم يحج

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ عبدالسلام السليمان، حكم من مات وترك مالًا ولم يحج
وقال الشيخ : إذا كان الشخص مات وهو فقير وعاجز فلا حج عنه وقد مات وذمته بريئة، وإذا أراد أحد من أولاده أو أقاربه أن يحج عنه فلا حرج في ذلك.
وأضاف : " إذا كان في الإنسان مقتدر ماليًا ولكن يمنعه من الحج المرض في حياته أو لكبر سنه، فمن الممكن أن يرسل بماله شخص آخر يحج عنه ".
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