شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " الصحة " توضح سر إطلاق حملة " عيونك تكفي " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال مدير عام التوعية والتسويق في وزارة الصحة، أنس الحميد إن الهدف من حملة " عيونك تكفي " للتوعية بأهمية لبس الكمامة.
وأضاف " الحميد " خلال مداخلة هاتفية عبر قناة العربية:" حرصنا في رسالتنا التوعوية أن تكون بطريقة غير مألوفة "، مبينا:" منذ 10 شهور نوعي الجميع عن فيروس كورونا لدرجة أنهم تشبعوا من المعلومة التوعوية ".
وأشار:" البعض قال إن وزارة الصحة أصبحت تغازلنا بعبارة " عيونك تكفي "، لافتا:" الهدف من الحملة إيصال الرسالة التوعوية بطريقة جاذبة، لذا ركزنا على جانب الكمامة لأنها تعتبر الوسيلة الأقوى في مكافحة الفيروس المستجد ".
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