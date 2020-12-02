شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة نزع ملكية العقارات لمشروع تصريف مياه الأمطار بحفر الباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى):

أوضح أمين محافظة حفر الباطن، المهندس خلف العتيبي، حقيقة صدور قرار بنزع ملكية العقارات والأراضي لصالح مشروع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول.

ونفى العتيبي، ذلك، مشيرًا إلى أن مركز الصفيري آمن ولا توجد به خسائر كبيرة، وتم عمل حواجز ترابية تمنع دخول المياه إلى الأحياء السكنية وسحب المياه الموجودة خلال وقت قياسي، وفقًا لـ " عكاظ ".

وأضاف أن الإنجاز في أعمال مشروع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وصل إلى نسب متقدمة في كل مرحلة، ويبلغ إجمالي تكلفة المشاريع 857 مليون ريال.

وأكد على أن المشروع يتكون من أربع مراحل رئيسية، وأن الأمانة تعمل على مدار 24 ساعة، مع وجود خطة طوارئ في المحافظة والمراكز التابعة لها.