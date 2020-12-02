شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..متحدث الداخلية : لا يوجد لدينا أي ملف يهمل ولا نسجل قضايا ضد مجهول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد متحدث وزارة الداخلية " طلال الشلهوب "، اليوم الأربعاء، على أنه لا يوجد أي ملف يهمل ولا يتم تسجيل قضايا ضد مجهول. أكد متحدث وزارة الداخلية " طلال الشلهوب "، اليوم الأربعاء، على أنه لا يوجد أي ملف يهمل ولا يتم تسجيل قضايا ضد مجهول. وقال الشلهوب لقناة " العربية " ويوجد إدارات مختصة لمتابعة هذه القضايا، للقبض على مرتكبيها، حتى بعد مرور سنة وهدفنا حفظ الأمن وليست المؤشرات فقط. وأضاف : كفاءة الأجهزة الأمنية في كافة القطاعات ساهمت في تصدر السعودية لمؤشرات أمنية عالمية وتابع : قدمنا خلال جائحة كورونا مثال ناجح على مستوى تقديم الخدمات الإلكترونية ونسعى دائما لتوفير أحدث التقنيات.

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