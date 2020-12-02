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شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد" تنبه بأمطار رعدية على معظم مناطق المملكة على مدار ثلاثة أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء بإستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من الجمعة حتى الأحد المقبل .
وأكدت " الأرصاد " أن الأمطار ستكون على مناطق " مكة المكرمة ، والمدينة المنورة ، والباحة ، وعسير ، وجازن ، وحائل ، والقصيم ، والرياض ، والحدود الشمالية ، والجوف .
وحذرت " الأرصاد " قائدي المركبات من الأحوال الجوية حيث يصاحب الأمطار رياح وضباب وسيول على بعض المناطق ، وفقاً للبيان المرفق .
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