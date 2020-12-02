الراصد الحربي يكشف موعد «الختام المسك» للحالة المطرية

توقَّع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، استمرار هطول الأمطار في المناطق المتأثرة بالحالة المطرية، حتى الأحد المقبل على أقصى تقدير.

وقال «الحربي»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إنَّ نماذج الطقس تشير إلى استمرار هطول الأمطار على المناطق التي شهدت معدلات الهطول: «وسط المملكة السعودية وشرقها وجنوبها وشمال شرقها مع دولة الكويت»، مشيرًا إلى أنَّ «الختام المسك» لهذه الحالة المطرية سيكون السبت أو الأحد المقبل، بعد عودة الاستقرار إلى كثيرٍ من مناطق المملكة.

وتشير توقُّعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى هطول أمطارٍ رعديةٍ مصحوبةٍ برياحٍ نشطةٍ على مناطق «جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة»، غدًا الخميس، مع استمرار هطول الأمطار على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية بمنطقتَي «الرياض والشرقية»، وتكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق.

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