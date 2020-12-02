«التأمينات» توضح خطوات «إلغاء المُدَد غير النظامية» للمستفيدين

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خطوات إلغاء المدد غير النظامية المُسجَّلة من دون علم صاحبها.

جاء ذلك ردًّا على تساؤلٍ تلقته المؤسسة من إحدى المستفيدات قالت فيه: «إنَّني مُسجَّلةٌ بالتأمينات سابقًا من دون علمي؟ وكنت موظفةً من قبل ولم أعلم كيفية رفع الشكوى».

وقالت المؤسسةُ، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنَّه في حالة تسجيل مدةٍ بشكلٍ غير نظاميٍّ، يقوم المُتضرِّر بإلغائها؛ وذلك بتسجيل الدخول في بوابة «التأمينات أون لاين» وتقديم طلب «إلغاء مدةٍ غير نظاميةٍ»، عن طريق صفحة «التسلل الزمني للاشتراكات»، بعد تحديد المدة المُرادِ إلغاؤها.

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