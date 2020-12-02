السعودية اليوم / الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد ضرورة الوصول إلى الصفر من انبعاثات الكربون



الأمم المتحدة 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واس

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من محاربة البشر للطبيعة من خلال انهيار التنوع البيولوجي واختفاء الأنظمة البيئية وزيادة تلوث الهواء والماء، داعياً إلى تعزيز العمل في عدة مجالات لمنع الانزلاق إلى الفوضى ولتغيير علاقة البشر مع الطبيعة والوصول إلى صفر من انبعاثات الكربون.

جاء ذلك في كلمة ألقاها غوتيريش اليوم في فعالية نظمتها جامعة كولومبيا الأمريكية حول مظاهر تغيرات الطبيعة.

وأفاد غوتيريش أن التنوع البيولوجي ينهار، والصحاري تتوسع، والمستنقعات تتلاشى، ويتم في كل عام خسارة عشرة ملايين هكتار من الغابات.

وأشار إلى أن الإغلاقات المرتبطة بجائحة كوفيد-19 قللت -بشكل مؤقت- من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتلوث، مؤكداً ضرورة أن تترجم الحكومات التزاماتها بالوصول إلى صفر من الانبعاثات إلى سياسات وخطط وأهداف بأطر زمنية محددة.

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19:03ت م

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