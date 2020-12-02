السعودية اليوم / أمطار على مدينة عرعر



عرعر 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واس

هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مدينة عرعر وعدد من المراكز والقرى التابعة لها، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد

18:56ت م

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