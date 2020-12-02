السعودية اليوم / العراق يسجل 1961 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1961 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 34 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12340، فيما تم تسجيل 1743 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 486313 حالة.

// انتهى //

17:59ت م

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بغداد 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1961 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الأصابات منذ تفشي الوباء إلى 556728 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 34 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12340، فيما تم تسجيل 1743 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 486313 حالة.// انتهى //17:59ت م0143

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