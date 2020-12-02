السعودية اليوم / رئيس الديوان العام للمحاسبة يشارك في الحوار الإستراتيجي بين مبادرة الإنتوساي للتنمية ومجتمع المانحين



الرياض 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واس

شارك معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري اليوم عبر الاتصال المرئي في اجتماع الحوار الإستراتيجي السنوي بين مبادرة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) للتنمية، وتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين، بمشاركة عدد من رؤساء وممثلي الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأعضاء بالمنظمة وممثلي الجهات المانحة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة واستعراض الدعم المقدم من مبادرة الإنتوساي للتنمية لمساعدة الأجهزة الرقابية ذات الوضع الحرج في ظل جائحة

وتم الاتفاق على جملة من الآليات المتاحة بما يضمن استمرارية العمل في الأجهزة المتضررة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من من الموضوعات ، أبرزها دعم ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، وكذلك المنهجية الإستراتيجية للتعاون بين المنظمة الدولية (الإنتوساي) ومجتمع المانحين للفترة القادمة.

يُذكر أن الديوان العام للمحاسبة يرأس مع البنك الدولي اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين.

// انتهى //

17:23ت م

0136



الرياض 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسشارك معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري اليوم عبر الاتصال المرئي في اجتماع الحوار الإستراتيجي السنوي بين مبادرة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) للتنمية، وتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين، بمشاركة عدد من رؤساء وممثلي الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأعضاء بالمنظمة وممثلي الجهات المانحة.وجرى خلال الاجتماع مناقشة واستعراض الدعم المقدم من مبادرة الإنتوساي للتنمية لمساعدة الأجهزة الرقابية ذات الوضع الحرج في ظل جائحة كورونا وتم الاتفاق على جملة من الآليات المتاحة بما يضمن استمرارية العمل في الأجهزة المتضررة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من من الموضوعات ، أبرزها دعم ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، وكذلك المنهجية الإستراتيجية للتعاون بين المنظمة الدولية (الإنتوساي) ومجتمع المانحين للفترة القادمة.يُذكر أن الديوان العام للمحاسبة يرأس مع البنك الدولي اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين.// انتهى //17:23ت م0136

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