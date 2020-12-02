

الرياض 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واس

عقد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، لقاءً عبر الاتصال المرئي اليوم، مع معالي وزيرة خارجية جمهورية كوسوفو ميليزا هاراديناج.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها بمختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

16:56ت م

0132





كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / سمو وزير الخارجية يعقد لقاءً عبر الاتصال المرئي مع وزيرة خارجية كوسوفو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.