شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من أمطار غزيرة على المنطقة الشرقية من الجمعة حتى الأحد والان نبدء بالتفاصيل

نبهت المديرية العامة للدفاع المدني من استمرار هطول الأمطار الرعدية - بمشيئة الله - ابتداء من يوم الجمعة القادم وحتى يوم الأحد , وذلك بناء على ما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، وتشمل الأمطار أجزاء من مناطق ( الرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان وحائل والقصيم ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية ) ، مشيره الى ان الامطار سنكون من متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة السرعة، مع احتمالية أن تتعرض أجزاء من هذه المناطق إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة ( المدينة المنورة ) بأمطار متوسطة ورياح نشطة وأيضا تتأثر منطقة ( الجوف ) بأمطار خفيفة إلى متوسطة. وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

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