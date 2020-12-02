شكرا لقرائتكم خبر عن مسام..جهود مستمرة في حماية المدنيين من ألغام الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

بدعم ومساندة من قبل إدارة مشروع مسام وبإشراف ومتابعة مستمرة من قبل خبراء المشروع تواصل فرق مسام الهندسية في مديريات الساحل الغربي جهودها الكبيرة والملموسة في تأمين حياة المدنيين من خطر الألغام الحوثية المزروعة في منازلهم ومزارعهم وممرات طرقهم.

ففي مديرية الخوخة، وتحديدا في منطقة دوبلة تمكن الفريق الـ26 مسام خلال شهر أكتوبر الماضي من تأمين حقل ألغام قدرت مساحته بـ15000 ألف متر مربع.

وبحسب قائد الفريق المهندس سامي سعيد فإن فريقه تمكن من نزع 26 لغم أرضي مضاد للدروع من هذا الحقل الذي يشمل عددا من المزارع والمنازل السكنية.

وعن إنجازات الفريق 7 مسام في مديرية الخوخة، أكد قائد الفريق المهندس جعبل قنان، أن فريقة تمكن خلال شهر أكتوبر الماضي من تأمين مزرعة الضاري التي تبلغ مساحتها 12000 متر مربع ليتمكن أصحاب الأرض من زراعتها مجددا بعد توقف من زراعتها لثلاث سنوات.

وخلال شهر نوفمبر الجاري، قال قائد الفريق الـ7 مسام إن فريقه تمكن من تأمين مزرعة أخرى، وهي مزرعة الحكيمي بمديرية الخوخة، وتمكن الفريق حتى الآن من تأمين 4000 متر من مساحة المزرعة، ومازال العمل مستمر حتى استكمال تأمينها وتمكين المزارعين من العودة إلى زراعتها والاستفادة من ثمارها مجددا.

وفي مديرية ذباب يواصل الفريق 23 مسام جهوده الإنسانية في أبعاد المدنيين من خطر الألغام.

وبحسب قائد الفريق المهندس عبده إبراهيم فإن الفريق 23 مسام يعمل حاليا في منطقة الدوش، وتمكن من تأمين مساحة تقدر بـ89300 متر مربع من حقل ألغام تقدر مساحته الإجمالية بـ200 ألف متر مربع، مشيرا إلى أن الفريق تمكن إلى الآن من كشف 50 لغم مضاد للأفراد، وما يزال عمل الفريق مستمر حتى يتم استكمال تأمين الحقل بشكل كامل.