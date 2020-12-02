شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث التعاون المشترك مع نظرته في كوسوفو والان نبدء بالتفاصيل
عقد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، لقاءً عبر الاتصال المرئي اليوم، مع وزيرة خارجية جمهورية كوسوفو ميليزا هاراديناج.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها بمختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
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