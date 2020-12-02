شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: اختبارات (الليلية) حضوريا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجهت وزارة التعليم بأن يكون انعقاد اختبارات نهاية الفصل الاول لمدارس تعليم الكبار (المدارس الليلية) حضوريا بعد صلاة المغرب طيلة أيام الاختبارات، مع ضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تكفل سلامة الطلاب والكوادر التعليميه والإدارية. وستنطلق اختبارات تعليم الكبار بعد أسبوعين من الآن على أن تقوم كل إدارة تعليم بإصدار جدول موحد للمدارس الليلية كافه، ومن المنتظر أن تصدر جداول اختباراتهم الاسبوع القادم.

كما وجهت الوزارة بأن تشكل لجان لمتابعة المهام المتعلقة بالاختبارات في مدارس تعليم الكبار (بنين وبنات)، على أن يبدأ تكليفهم من يوم الأحد 21 ربيع ثاني 1442هـ حتى نهاية دوام يوم الخميس 16 جمادى الأولى 1442هـ، ويكون التعامل ماليا مع المكلفين وفق ما ورد في الدليل التنظيمي لتعليم الكبار المعتمد بقرار نائب وزير التعليم.