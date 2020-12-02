شكرا لقرائتكم خبر تعقيم 2558 موقعا في عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وبلغ عدد جولات النظافة 2762 جولة إصحاح وتنظيف وتعقيم، بإشراف 27327 من القوى البشرية، باستخدام آليات ومعدات خاصة بعمليات النظافة تجاوزت 5061 معدة، حيث تم رفع 29352 طنا من المخلفات والنفايات المنزلية، و7991 طنا من مخلفات الهدم والأنقاض، فيما عقمت الفرق الرقابية والقوى البشرية بأعمال النظافة والتطهير والتعقيم 2558 موقعا، إلى جانب تعقيم 18309 حاويات للنفايات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن جهودها في أعمال النظافة العامة والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا ، كثفت أمانة منطقة عسير جولاتها الخاصة بعمليات النظافة والتعقيم والتطهير خلال المدة من 9 ربيع الثاني حتى 15 ربيع الثاني.وبلغ عدد جولات النظافة 2762 جولة إصحاح وتنظيف وتعقيم، بإشراف 27327 من القوى البشرية، باستخدام آليات ومعدات خاصة بعمليات النظافة تجاوزت 5061 معدة، حيث تم رفع 29352 طنا من المخلفات والنفايات المنزلية، و7991 طنا من مخلفات الهدم والأنقاض، فيما عقمت الفرق الرقابية والقوى البشرية بأعمال النظافة والتطهير والتعقيم 2558 موقعا، إلى جانب تعقيم 18309 حاويات للنفايات.

كانت هذه تفاصيل خبر تعقيم 2558 موقعا في عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.