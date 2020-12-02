بمساحة مليون و172 ألف م2.. أمانة تبوك تزيل تعديات على أراضٍ حكومية

أزالت لجان مراقبة وإزالة التعديات على الأراضي الحكومية بإمارة منطقة تبوك، بمشاركة فريق عمل أمانة المنطقة ما مجموعه (1.172.988م2) (مليونًا ومائة واثنتان وسبعون ألفًا وتسعمائة وثمانية

ثمانون مترًا مربعًا) من المساحات المتعدى عليها واستعادتها لأملاك الدولة، وذلك بتوجيه ومتابعة مباشرة من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك

أوضح ذلك المتحدث الرسمي بإمارة منطقة تبوك علي القحطاني، مضيفًا أن تنفيذ إزالة التعديات خلال المدة الماضية جاءت على النحو التالي:

- تعديات على مخطط سكني بمساحة (450.000م2).

- تعدي على مخطط زراعي بمساحة (500.000م2).

- التعدي على حرم وادي أبونشيفة بمساحة (222.988م2).

ويبين القحطاني أن لجان التعديات بالمنطقة تقوم بشكل متواصل بمراقبة وإزالة التعديات وفق التوجيهات والأوامر السامية الكريمة وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.