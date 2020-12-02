فيديو.. «الزعاق»: اليوم آخر «الوسم».. وغدًا أول أيام المربعانية

تختفي الهوام والزواحف السامة وتدخل بياتها الشتوي..
أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن غدًا الخميس، أول أيام المربعانية وهي أول مواسم الشتاء الفعلي والذي سيستمر إلى تسعين يومًا تقريبًا.
وقال الزعاق عبر حسابه على موقع «تويتر»:« اليوم آخر الوسم وغدًا الخميس أول المربعانية وهي أول مواسم الشتاء الفعلي والذي سيستمر إلى تسعين يوماً تقريباً (المربعانية والشبط وأول العقارب)».
وأضاف: «أمطارها تعتبر موسمية حتى تنتصف وفيها يبدأ الماء بالتوقف في عود الأشجار وتختفي الهوام والزواحف السامة وتدخل بياتها الشتوي».
اليوم آخر الوسم — د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) December 2, 2020
وغداً الخميس أول المربعانية
وهي أول مواسم الشتاء الفعلي والذي سيستمر إلى تسعين يوماً تقريباً (المربعانية والشبط وأول العقارب)
وأمطارها تعتبر وسمية حتى تنتصف
وفيها يبدأ الماء بالتوقف في عود الأشجار وتختفي الهوام والزواحف السامة وتدخل بياتها الشتوي pic.twitter.com/7cp0SGfn5O
اليوم آخر الوسم
وغداً الخميس أول المربعانية
وهي أول مواسم الشتاء الفعلي والذي سيستمر إلى تسعين يوماً تقريباً (المربعانية والشبط وأول العقارب)
وأمطارها تعتبر وسمية حتى تنتصف
وفيها يبدأ الماء بالتوقف في عود الأشجار وتختفي الهوام والزواحف السامة وتدخل بياتها الشتوي pic.twitter.com/7cp0SGfn5O
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