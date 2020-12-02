تسرب غاز يخلي التجمع الصحي في الشرقية

صرح المتحدث الرسمي للتجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية، محمد المقيبل، بأنه في تمام الساعة 12 من ظهر اليوم وقع اشتباه في حالة تسرب غاز بالمبنى الرئيسي لإدارة التجمع الصحي الأول، وعلى الفور تم إخلاء المبنى «الإداري» وفق إجراءات السلامة المتبعة، وبدون أي إصابات، والتواصل مع الدفاع المدني الذي باشرت فرقه المختصة في مثل هذه الحالات أعمالها، وسيتم إصدار بيان إلحاقي فور ظهور نتائج تقرير الدفاع المدني.



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