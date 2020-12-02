تأجيل المعرض الدولي للطيران والفضاء بسبب استمرار الجائحة

قرر نادي الطيران السعودي تأجيل إطلاق النسخة الثانية من المعرض الدولي للطيران والفضاء، الذي كان مقرراً إقامته في مطار الثمامة بالرياض مطلع عام 2021 حرصاً من النادي على سلامة المشاركين من العارضين والزوار، لا سيما بعد عودة ظهور موجات جديدة من جائحة كورونا في عدد من دول العالم، بالإضافة إلى إجراءات إغلاق الحدود الدولية، وخاصة في بعض دول أوروبا والقارة الأمريكية، والتي أثرت سلبياً على قطاع الطيران حول العالم، وتأثير ذلك على حركة النقل الجوي والاقتصاد العالمي عموماً، وعلى قطاع الطيران بشكل خاص.

وعند إعلان النادي إقامة المعرض الذي يحظى باهتمام محلي ودولي كبير تلقى النادي تأكيد المشاركة من خمسمائة عارض محلي وعالمي؛ إلا أن بعض الشركات أبدت رغبتها في الاعتذار عن المشاركة بسبب تفشي الموجة الثانية من جائحة كورونا وصعوبة التنقل، بالإضافة إلى التأثير المالي على تلك الشركات. ويأتي المعرض على خلفية النجاح والإقبال منقطع النظير الذي تحقق في النسخة الأولى التي أقيمت في مطلع عام 2019م، والذي حضره أكثر من 20 ألف شخص، وشارك فيه أكثر من 80 طائرة و267 شركة محلية وعالمية، وجرى خلاله توقيع 15 مذكرة تفاهم، كما بلغ عدد الدول المشاركة في المعرض 57 دولة.

ومن المقرر أن يتضاعف حجم المشاركين في النسخة الثانية من المعرض بعد تلقي كثير من طلبات المشاركة، كما ستكشف هذه الدورة عن ثلاث مناطق و3 مؤتمرات جديدة خلال الفعالية هي الفضاء، الأقمار الصناعية، الطائرات من دون طيار، علم الروبوتات، تدريب الطيران.