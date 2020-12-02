"الثراء الحرام".. 8 ضباط لبنانيين أمام القضاء الأربعاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في خطوة لافتة، حدد القضاء اللبناني الأربعاء المقبل موعدا لاستجواب 8 من كبار ضباط الجيش، بتهمة "الإثراء غير المشروع".

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان، نشر المحامي وديع عقل، صورة محضر اجتماع مجلس إدارة بنك التمويل على إحدى شاشات التلفزيون، حيث ظهر أن البنك منح القائد السابق للجيش، العماد جان قهوجي، حق إيداع مليون و200 ألف دولار في كل حساب من الحسابات المشتركة بينه وبين أفراد عائلته.



وعقب ذلك، تلقى المحامي عقل اتصالا من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي.

ولفتت إلى أن القاضي عقيقي أجرى تحقيقا طال عددا كبيرا من ضباط الصف الأول، وتركز التحقيق على الأملاك والشركات والأموال التي يمتلكونها.

وبحسب مصادر "أحيل الملف إلى مدعي عام بيروت، الذي ادعى على ثمانية ضباط بينهم قهوجي، لينتقل بعدها إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا الذي حدد جلسة يوم الأربعاء المقبل لمباشرة التحقيق مع المدعى عليهم".

ويعتبر هذا الإجراء الأول من نوعه في لبنان، ويأتي عقب إقرار البرلمان قبل شهرين، قانون الاثراء غير المشروع الذي يشمل النواب والوزراء وكل الموظفين في الادارات الرسمية.

ومؤخرا، سلطت تقارير إعلامية الضوء على ثروات نافذين في لبنان، بينهم قيادات أمنية وضباط وسياسيون، مستعرضة وقائع وإثباتات قالت إنها تدين "فسادهم وتوظيف مواقعهم في السلطة للاستفادة ماديا".