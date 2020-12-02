مطار الملك عبدالعزيز يحتفي باليوم الوطني الإماراتي بالهدايا والورود

2020-12-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

احتفل مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة باليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عدة أنشطة وفعاليات شارك فيها موظفو المطار وعدد من المسافرين الإماراتيين القادمين إلى المملكة.

واشتمل برنامج الحفل الذي حضره مدير عام المطار الأستاذ عصام بن فؤاد نور ومساعده الأستاذ يوسف عطية، على النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم عرض العلم السعودي والإماراتي في صورة تعكس التلاحم بين البلدين الشقيقين.

كما تضمن الاحتفال الذي أقيم في الصالة (1) بمطار الملك عبدالعزيز الجديد وسط إجراءات احترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19).

وتم خلال الاحتفال تقديم أوبريت غنائي وطني وبعض الهدايا والورود على المسافرين القادمين على رحلات الطيران الإماراتي.

من جانبه قال مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي أن هذه المبادرة جاءت مشاركة من الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة للشعب الإماراتي الشقيق فرحتهم باليوم الوطني لبلادهم، لافتًا إلى أن هذا اليوم يعيد الذكرى المجيدة لانطلاق هذه الدولة المباركة، وما وصلت إليه من تقدم مرموق على المستوى العالمي وما تحقق من إنجازات والذي يعد فخرًا لكل مواطن خليجي وعربي وعاشت مملكتنا وأشقاؤنا دولة الإمارات الحبيبة.



