السعودية الأولى عالميًا في اعتمادية المواطن على خدمات الشرطة

2020-12-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

حققت السعودية المرتبة الأولى في المؤشر الأمني الصادر عن تقرير التنافسية العالمي لعام 2019م، وهذه المرتبة أفضل من مراتب الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، كما حلت المملكة أيضًا ثالثًا بين دول مجموعة العشرين في ذات المؤشر.

كما حققت المملكة المرتبة الأولى في مؤشر اعتمادية المواطنين على خدمات الشرطة، سبقت بذلك اليابان والولايات المتحدة وجميع دول مجموعة العشرين، مما يؤكد على قوة المنظومة الأمنية وثقة المواطنين بها.

كما تقدمت المملكة الأولى عالميًا في مؤشر ضبط الجرائم المنظمة محققة بذلك أفضلية على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، حيث تعمل المملكة وبالشراكة بين الجهات الأمنية على ضبط الجرائم، والحد منها وفق أعلى المعايير الأمنية الدولية.

وتبوأت السعودية المركز الأول في مؤشر شعور السكان بالأمان أثناء السير ليلًا في المنطقة التي يعيشون بها مقارنة بدول مجموعة العشرين، حسب تقرير التنمية المستدامة 2020م.



