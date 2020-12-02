شكرا لقرائتكم خبر عن 100 شاب وفتاة في برنامج «تطوير مهارات المتطوعين» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نظم مكتب وزارة الرياضة بالطائف ممثلاً في قسم النشاطات الشبابية، وبالتعاون مع وكالة شؤون الشباب الإدارة العامة للنشاطات الشبابية أمس (الثلاثاء)، برنامجاً خاصاً لتطوير مهارات المتطوعين والمتطوعات، والذي يشمل أكثر من ‪ 100 متطوع ومتطوعة ويستمر لمدة خمسة أيام ينتهي مزامنًة مع اليوم العالمي للتطوع، ويعمل على تقديم برنامج مكثف لتأهيل المتطوعين للعمل مستقبلاً، في برامج وأنشطة وفعاليات مكتب وزارة الرياضة بمحافظة الطائف.

ويقام البرنامج المكثف 15 لقاء لمدة خمسة أيام، ويتنوع بين جلسات حوارية وورش عمل وتجارب تطوعية تصقل قدراتهم ورؤيتهم، وتواكب رؤية 203‪0 في الوصول للريادة بمجال العمل التطوعي.

وأوضح عبدالله الزايدي مدير مكتب وزارة الرياضة بالطائف أن البرنامج يهدف لصناعة لبنة من المتطوعين والمتطوعات ملمين بواجباتهم وحقوقهم، وجاهزين لتقديم المبادرات النوعية التي تعكس العمل التطوعي وفوائده بالمجتمع. وقال الزايدي إن هذا البرنامج لن يكون الأخير إنما هو انطلاقه لبرامج وفعاليات سيتبناها المكتب الفترة القادمة.