شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»:249 إصابة جديدة بـ«كورونا» في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، تسجيل 249 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل حالة تعافٍ إضافية، حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 357872 حالة، من بينها حالة نشطة 4440 لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها حالة حرجة632 ، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي347513 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات5919 إلى حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.