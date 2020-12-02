شكرا لمتابعة خبر عن " الزكاة " توضح شروط خصم ضريبة المدخلات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، شروط خصم ضريبة المدخلات، وجاء ذلك بعد استفسار أحد المستفيدين.

وأضافت " الزكاة والدخل ":" أحد شروط خصم ضريبة المدخلات هو حيازة فواتير ضريبية باسم الشخص الذي يريد الاستفادة من الخصم، وفى حال عدم توفر فاتورة ضريبية لابد من تقديم مستند بديل يدل على سداد هذا الشخص للضريبة إلى المورد الخاضع للضريبة ويحق للهيئة بحسب تقديرها قبول أو رفض ذلك المستند البديل ".

وأشارت:" يمكنك الاطلاع على شروط الفواتير الضريبية من خلال المادة 53 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة ".