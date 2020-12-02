شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات" توضح آلية استقبال العاملات المنزليات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، أن استقبال العاملات المنزليات لأول مرة للعمل من اختصاص مكتب الاستقدام.
وقالت الجوازات أن استقبال العاملات المنزليات القادمات للعمل لأول مرة، من اختصاص مكاتب الاستقدام. أما العاملات المنزليات القادمات بتأشيرة الخروج والعودة، فسيكون استقبالهن تحت مسؤولية صاحب العمل».
وجاء ذلك ردًا على استفسار تضمن " هل العاملة القادمة بتأشيرة الخروج و العودة الى المملكة تستطيع الخروج بمفردها من مطار جدة بدون حضور الكفيل؟".
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